"Каждая из них - о победе": Зеленский продемонстрировал любимые картины в своем кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в своем офисе, признался, что до сих пор не привык к роскоши президентских апартаментов и мечтает об их ремонте. При этом он показал картины, которые висят в его кабинете.

Кабинет Зеленского отличается позолоченной мебелью и богатым декором, от которого он давно хотел бы отказаться, однако из-за войны и других неотложных дел времени на это не хватает. В то же время у Зеленского есть небольшое уютное пространство с кроватью и картинами, которые он выбрал лично.

Несмотря на то, что он возглавляет страну уже почти шесть лет, президент так и не привык к роскоши своего кабинета. Зеленский признался, что с удовольствием убрал бы лишний блеск, демонтировал пилястры и покрасил потолок в белый цвет.

"Но, знаете, у нас не было времени на ремонт, особенно в последние несколько лет", - объясняет Зеленский, имея в виду полномасштабную войну.

По его словам, единственное место в офисе, которое он действительно считает своим, - это небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он выбрал сам. Картины - не музейные экспонаты, а их стоимость может достигать максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что они олицетворяют.

На той, что висит над его кроватью, изображен российский военный корабль, тонущий в Черном море. На другой - украинские войска, которые недавно воевали на российской территории. А на любимой картине Зеленского изображен Кремль, охваченный пламенем.

"Каждая из них - о победе", - подчеркнул президент.