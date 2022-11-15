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Кожна бомба, що падає на Україну, зачіпає Молдову та її народ, - Попеску

Фото: Молдова закликає Росію негайно припинити руйнацію інфраструктури (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

На тлі сьогоднішнього ракетного удару Росії по Україні світло пропадає і в Молдові. Влада сусудньої держави обурена черговим терором РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter віце-прем'єр-міністра та міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"Кожна бомба, яка падає на Україну, також зачіпає Молдову та її народ", - написав міністр.

За його словами, частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування", - додав Попеску.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла.

Також раніше ми писали, що у деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія. Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії.

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МолдоваЕлектроенергія