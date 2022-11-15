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Каждая падающая на Украину бомба затрагивает Молдову и ее народ, - Попеску

Фото: Молдова призывает Россию немедленно прекратить разрушение инфраструктуры (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

На фоне сегодняшнего ракетного удара России по Украине свет пропадает и в Молдове. Власть судового государства возмущена очередным террором РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вице-премьер-министра и министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

"Каждая падающая на Украину бомба также затрагивает Молдову и ее народ", - написал министр.

По его словам, части Молдовы испытывают сбои в электроснабжении из-за того, что российские ракеты попали в украинские города и жизненно важную инфраструктуру.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить разрушение", - добавил Попеску.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в результате массированной ракетной атаки 15 ноября ряд крупных украинских городов остался без света .

Также ранее мы писали, чтов некоторых населенных пунктах Молдавии тоже исчезла электроэнергия . Молдавия перестала получать электроэнергию из Румынии.

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МолдоваЭлектроэнергия