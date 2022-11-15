У деяких населених пунктах Молдови теж зникла електроенергія: що відомо
Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії, через що в багатьох районах країни зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.
"Молдова припинила отримувати електроенергію з Румунії. Про це свідчать онлайн дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica. Припинення постачання сталося 15 листопада близько 16:40", - йдеться у повідомленні.
Судячи з онлайн даних на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча - Вулканешти - МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.
Молдавські ЗМІ повідомляють про те, що відключення електроенергії очікуються по всій Молдові. Окрім того, у Кишиневі на тлі відключень світла зупинилась робота електротранспорту, зокрема тролейбусів.
За словами міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через сьогоднішній ракетний обстріл України російськими військами.
"Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання", - додав міністр і пообіцяв тримати громадян у курсі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що внаслідок масованої ракетної атаки 15 листопада низка великих українських міст залишилася без світла.
Також раніше ми писали, що у всіх регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії на тлі обстрілів окупантів. Половина споживачів у Києві залишилася без світла.
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