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Не кожен витримує. Капелан розповів про розлучення під час війни

Фото: капелан розповів про розлучення під час війни (Getty Images)
Автор: Ольга Маджумдар, Наталія Юрченко

В Україні під час війни збільшилася кількість розлучень. Війна впливає на суспільство, це може призвести до демографічної проблеми.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник капеланської служби Головного управління розвідки Міноборони Костянтин Холодов.

На думку капелана, коли українські захисники повернуться додому після війни, розлучень буде більше. 

"У 2017 році в Авдіївці рік і два місяці стояла 72 бригада, тоді взагалі капеланів ще не було. Я був поруч в іншому підрозділі на посаді офіцера-психолога і мене іноді запрошували туди попрацювати. 70% бригади до кінця ротації розлучилися. Коли немає чоловіка вдома більше року, не кожна жінка може таке витримати", - сказав Костянтин Холодов.

Капелан вважає, що війна впливає на суспільство і буде "рубцем" на історії України. 

"Ми будемо пожинати плоди після цієї війни, яких ще не видно. Це буде демографічна проблема, проблема із сім'ями, у нас багато покалічених буде, і не тільки військових, а й цивільних - скільки людей страждає від обстрілів", - додав він.

Нагадаємо, керівник капеланської служби ГУР Міноборони Костянтин Холодов розповів, скільки капеланів зараз є в українській армії. Також він пояснив, як стати військовим священником.

Повне інтерв'ю з керівником капеланської служби ГУР МО - читайте за посиланням.

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