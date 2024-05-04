Не каждый выдерживает. Капеллан рассказал о разводе во время войны

По мнению капеллана, когда украинские защитники вернутся домой после войны, разводов будет больше.

"В 2017 году в Авдеевке год и два месяца стояла 72 бригада, тогда вообще капелланов еще не было. Я был рядом в другом подразделении в должности офицера-психолога и меня иногда приглашали туда поработать. 70% бригады к концу ротации развелись. Когда нет мужчины дома больше года, не каждая женщина может такое выдержать", - сказал Константин Холодов.

Капеллан считает, что война влияет на общество и будет "рубцом" на истории Украины.

"Мы будем пожинать плоды после этой войны, которые еще не видны. Это будет демографическая проблема, проблема с семьями, у нас много искалеченных будет, и не только военных, но и гражданских - сколько людей страдают от обстрелов", - добавил он.