Кожен вироблений в Європі снаряд має йти на потреби українського солдата, - Кулеба

Європа має відмінити експортні контракти на постачання озброєння третім країнам та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, все наявне європейське виробництво треба направити на потреби українського фронту та європейської оборони.

Він також вважає, що необхідно укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній. Це допоможе спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України.

Міністр зауважив, що російська загроза для Європи нікуди не дінеться.

"На жаль, ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. Ви всі відчуваєте, що атмосфера змінилася. П'ять поколінь європейців виросли під мирним небом у попередні вісім десятиліть, і це найбільше історичне досягнення Європи та ЄС. На жаль, нині в європейському небі - дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки, Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", - заявив Кулеба.

Снаряди для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року в ЄС домовилися про виділення одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів для України. Планувалося, що країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Але поки цей план не виконано.

Однак, як пообіцяв глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до кінця року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від європейських країн.

Водночас, за словами єврокомісара із питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Крім того, виступаючи у Мюнхені, чеський президент Петр Паве заявив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів, які вже найближчими тижнями можуть бути відправлені в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.