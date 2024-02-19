ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кожен вироблений в Європі снаряд має йти на потреби українського солдата, - Кулеба

Понеділок 19 лютого 2024 19:22
UA EN RU
Кожен вироблений в Європі снаряд має йти на потреби українського солдата, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європа має відмінити експортні контракти на постачання озброєння третім країнам та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Facebook написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, все наявне європейське виробництво треба направити на потреби українського фронту та європейської оборони.

Він також вважає, що необхідно укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній. Це допоможе спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України.

Міністр зауважив, що російська загроза для Європи нікуди не дінеться.

"На жаль, ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. Ви всі відчуваєте, що атмосфера змінилася. П'ять поколінь європейців виросли під мирним небом у попередні вісім десятиліть, і це найбільше історичне досягнення Європи та ЄС. На жаль, нині в європейському небі - дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки, Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", - заявив Кулеба.

Снаряди для України

Нагадаємо, на початку травня 2023 року в ЄС домовилися про виділення одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів для України. Планувалося, що країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Але поки цей план не виконано.

Однак, як пообіцяв глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до кінця року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від європейських країн.

Водночас, за словами єврокомісара із питань фінансів Йоганнеса Гана, ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

Крім того, виступаючи у Мюнхені, чеський президент Петр Паве заявив, що Прага знайшла 800 тисяч снарядів, які вже найближчими тижнями можуть бути відправлені в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Війна Росії проти України Євросоюз
NEWS
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
Обговорять допомогу Україні. Байден згоден зустрітися зі спікером Палати представників
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ