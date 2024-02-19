Каждый произведенный в Европе снаряд должен идти на нужды украинского солдата, - Кулеба

Европа должна отменить экспортные контракты на поставку вооружения третьим странам и направить все существующее европейское производство на нужды украинского фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Facebook написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, все существующее европейское производство нужно направить на нужды украинского фронта и европейской обороны.

Он также считает, что необходимо заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий. Это поможет совместно искать вне Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить в Украину.

Министр отметил, что российская угроза для Европы никуда не денется.

"К сожалению, мы имеем новое реваншистское зло, угрожающее всей Европе. Вы все чувствуете, что атмосфера изменилась. Пять поколений европейцев выросли под мирным небом в предыдущие восемь десятилетий, и это величайшее историческое достижение Европы и ЕС. К сожалению, сейчас в европейском небе - дым войны на востоке, и запах войны уже в европейском воздухе. Но при условии своевременной и достаточной поддержки Украина способна победить российскую агрессию и избежать наихудшего сценария для Европы", - заявил Кулеба.

Снаряды для Украины

Напомним, в начале мая 2023 года в ЕС договорились о выделении одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов для Украины. Планировалось, что страны ЕС предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Но пока этот план не выполнен.

Однако, как пообещал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, до конца года Украина получит более 1 млн. артиллерийских снарядов от европейских стран.

В то же время, по словам еврокомиссара по финансам Йоханнеса Гана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Кроме того, выступая в Мюнхене, чешский президент Петр Паве заявил, что Прага нашла 800 тысяч снарядов, которые уже в ближайшие недели могут быть отправлены в Украину.

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