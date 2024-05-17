Кожен українець буде з інтернетом до 2030. Мінцифра взялася за стратегію розвитку мережі

Міністерство цифрової трансформації презентувало стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Документ опубліковано для громадського обговорення.
Про це повідомляє прес-офіс Мінцифри.
Стратегія розвитку електронних комунікацій — це документ, який містить план заходів для розвитку та захисту сфери електронних комунікацій до 2030 року.
Головна ціль Стратегії — забезпечити сталий розвиток сфери електронних комунікацій, враховуючи виклики повномасштабної війни та тенденції розвитку у світі. Також важливе місце відводиться відновленню галузі, доступності послуг для кожного українця та імплементації європейського законодавства.
Наразі до публічного обговорення Стратегії може долучитися громадськість, з власними пропозиціями покращення стратегії розвитку.
Документ, зокрема, містить наступні розділи:
Стратегія
Операційний план
Пояснювальна записка
Аналітичні матеріали
Презентація
Стратегія має два основні напрями: доступність інтернету та електронні комунікації як фундамент економіки. За кожним напрямом сформовано стратегічні цілі та очікувані результати.
Ось ключові:
Стратегію розробляли з урахуванням таких принципів:
Реалізація стратегії розрахована до 2030 року і передбачає три етапи:
1 етап (2024–2026 роки). Містить розроблення, погодження та затвердження нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Стратегії.
2 етап (2027–2029 роки). У цей період буде проведено аналіз умов провадження господарської діяльності у сфері електронних комунікацій та вдосконалення чинного законодавства, залучення інвестицій у сферу з урахуванням необхідності реалізації цілей.
3 етап (2030 рік). Передбачає проведення комплексного аналізу сфери, а також оцінювання реалізації стратегії, зокрема:
Моніторинг та оцінку реалізації стратегії проводитимуть Мінцифра, НКЕК, інші центральні органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства та міжнародні організації.
Нагадаємо, за оцінками Світового банку, станом на кінець 2023 року війна завдала збитків сектору електронних комунікацій України на 2,3 мільярда доларів. За даними, озвученими віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, загалом пошкоджені або повністю знищені 25% фіксованих мереж та понад 4 тисячі базових станцій мобільного звʼязку. Адже щойно ворожі війська заходять на територію України, перше, що вони хочуть зробити, — позбавити українців зв’язку і створити інформаційний вакуум.
Раніше в Мінцифри пояснювали, як зберегти зв'язок та інтернет під час блекауту.