Як зберегти зв'язок та інтернет під час блекауту: поради від Мінцифри
Внаслідок ворожих ударів по енергосистемі України - в низці областей вже відбуваються планові відключення електроенергії. Під час блекаутів можна зберегти зв'язок та доступ до інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
Як зберегти інтернет:
- уточніть у провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON. Якщо ні, тоді знайдіть найближчого провайдера, який це зробив та подайте заявку на підключення. Для прискорення процесу - скооперуйтесь з сусідами;
- придбайте джерело електроживлення для Wi-Fi роутера та кабель, щоб заживити роутер;
Як зберегти мобільний зв'язок:
- відключить автовибір мереж;
- знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafon UA, UA-KYIVSTAR, LIFECELL;
- якщо зареєструватись не вдалось - спробуйте знову, або ж оберіть іншу мережу;
- перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.
У тому ж числі Мінцифри радить завантажити мапу "Пунктів незламності" в "Дії".
Ситуація зі світлом
Як розповідало "Укренерго", сьогодні з 06:31 графіки аварійних відключень були запроваджені у Харківській області.
"Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами", - зазначає "Укренерго".
У тому ж числі ліміти споживання діють для промислових споживачів у Криворіжжі.
Зокрема, сьогодні, 11 квітня, під час масованої атаки терористи повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.