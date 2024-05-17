Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети

Министерство цифровой трансформации представило стратегию развития электронных коммуникаций до 2030 года. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.
Стратегия развития электронных коммуникаций – это документ, содержащий план мероприятий по развитию и защите сферы электронных коммуникаций до 2030 года.
Главная цель Стратегии – обеспечить устойчивое развитие сферы электронных коммуникаций, учитывая вызовы полномасштабной войны и тенденции развития в мире. Также важное место отводится восстановлению отрасли, доступности услуг для каждого украинца и имплементации европейского законодательства.
Сейчас к публичному обсуждению Стратегии может присоединиться общественность, с собственными предложениями по улучшению стратегии развития.
Документ, в частности, содержит следующие разделы:
Стратегия
Операционный план
Объяснительная записка
Аналитические материалы
Презентация
Стратегия имеет два основных направления: доступность интернета и электронные коммуникации как фундамент экономики. По каждому направлению сформированы стратегические цели и ожидаемые результаты.
Вот ключевые:
Стратегию разрабатывали с учетом следующих принципов:
Реализация стратегии рассчитана до 2030 года и предусматривает три этапа:
1 этап (2024-2026 годы). Содержит разработку, согласование и утверждение нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Стратегии.
2 этап (2027-2029 годы). В этот период будет проведен анализ условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере электронных коммуникаций и совершенствования действующего законодательства, привлечения инвестиций в отрасль с учетом необходимости реализации целей.
3 этап (2030 год). Предусматривает проведение комплексного анализа отрасли, а также оценку реализации стратегии, в частности:
Мониторинг и оценку реализации стратегии будут проводить Минцифра, НКЭК, другие центральные органы власти, институты гражданского общества и международные организации.
Напомним, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года война нанесла ущерб сектору электронных коммуникаций Украины на 2,3 миллиарда долларов. По данным, озвученным вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, в общей сложности повреждены или полностью уничтожены 25% фиксированных сетей и более 4 тысяч базовых станций мобильной связи. Ведь только вражеские войска заходят на территорию Украины, первое, что они хотят сделать, — лишить украинцев связи и создать информационный вакуум.
Ранее в Минцифре объясняли, как сохранить связь и интернет во время блекаута.