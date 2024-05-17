Каждый украинец будет с интернетом до 2030 года. Минцифра взялась за стратегию развития сети

Что такое Стратегия развития электронных коммуникаций

Стратегия развития электронных коммуникаций – это документ, содержащий план мероприятий по развитию и защите сферы электронных коммуникаций до 2030 года.

Главная цель Стратегии – обеспечить устойчивое развитие сферы электронных коммуникаций, учитывая вызовы полномасштабной войны и тенденции развития в мире. Также важное место отводится восстановлению отрасли, доступности услуг для каждого украинца и имплементации европейского законодательства.

Сейчас к публичному обсуждению Стратегии может присоединиться общественность, с собственными предложениями по улучшению стратегии развития.

Документ, в частности, содержит следующие разделы:

Стратегия

Операционный план

Объяснительная записка

Аналитические материалы

Презентация

Главные цели Стратегии

Стратегия имеет два основных направления: доступность интернета и электронные коммуникации как фундамент экономики. По каждому направлению сформированы стратегические цели и ожидаемые результаты.

Вот ключевые:

восстановление . 100% восстановления мобильных и фиксированных сетей в пострадавших во время войны регионах;

. 100% восстановления мобильных и фиксированных сетей в пострадавших во время войны регионах; фиксированный интернет . 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры с доступным фиксированным интернетом (гигабитный);

. 75% населения и 99% объектов социальной инфраструктуры с доступным фиксированным интернетом (гигабитный); мобильный интернет . 98% населения Украины получит доступ к мобильному широкополосному интернету. Средняя скорость передачи данных составит не менее 90 Мбит/с;

. 98% населения Украины получит доступ к мобильному широкополосному интернету. Средняя скорость передачи данных составит не менее 90 Мбит/с; сфера электронных коммуникаций сама является частью ВВП Украины. Для этого необходимо имплементировать законодательство на 100%, получить членство Украины в единой роуминговой зоне с ЕС.

Принципы Стратегии развития электронных коммуникаций

Стратегию разрабатывали с учетом следующих принципов:

Человекоцентричность. Главные бенефициары стратегии – граждане Украины.

Эффективное использование всех ресурсов, в том числе финансовых, человеческих, радиочастотного спектра и т.п.

Принцип win-win. При реализации стратегии выиграют и участники отрасли, и государство.

Поддержание устойчивости развития отрасли.

Стимулирующая государственная политика, включающая, в частности, прозрачность, предсказуемость и последовательность регуляторной и налоговой политики.

Государство как гибкий сервис, партнерство с государством в решении вопросов.

Поддержка и развитие конкуренции.

ESG-принципы, включая разнообразие и инклюзивность.

Технологическая нейтральность. Чтобы сфера электронных коммуникаций стала драйвером для появления и развития других инновационных секторов экономики, государство должно создать необходимые условия, взяв на себя сразу несколько ролей: лидера и экспериментатора, популяризатора, регулятора и защитника интересов.

План реализации стратегии

Реализация стратегии рассчитана до 2030 года и предусматривает три этапа:

1 этап (2024-2026 годы). Содержит разработку, согласование и утверждение нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Стратегии.

2 этап (2027-2029 годы). В этот период будет проведен анализ условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере электронных коммуникаций и совершенствования действующего законодательства, привлечения инвестиций в отрасль с учетом необходимости реализации целей.

3 этап (2030 год). Предусматривает проведение комплексного анализа отрасли, а также оценку реализации стратегии, в частности:

анализ эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по реализации;

анализ достижения результатов;

разработка и внесение предложений по дальнейшему развитию отрасли с определением целей, задач и ожидаемых результатов на следующий период.

Мониторинг и оценку реализации стратегии будут проводить Минцифра, НКЭК, другие центральные органы власти, институты гражданского общества и международные организации.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на конец 2023 года война нанесла ущерб сектору электронных коммуникаций Украины на 2,3 миллиарда долларов. По данным, озвученным вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, в общей сложности повреждены или полностью уничтожены 25% фиксированных сетей и более 4 тысяч базовых станций мобильной связи. Ведь только вражеские войска заходят на территорию Украины, первое, что они хотят сделать, — лишить украинцев связи и создать информационный вакуум.

Ранее в Минцифре объясняли, как сохранить связь и интернет во время блекаута.