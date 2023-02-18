Кожен удар РФ по Україні матиме конкретні юридичні наслідки, - Зеленський

"За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та її народу", - сказав Зеленський.

За його словами, РФ відповідатиме за кожен ракетний удар на юридичному рівні.

"Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки", - наголосив президент.

Він зазначив, що це стосується не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року.

"Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве - особливо сьогодні - та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом. Слава кожному й кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, ця держава - Росія і її агресія!", - підкреслив Зеленський.