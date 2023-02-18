У каждого удара РФ по Украине будут конкретные юридические последствия, - Зеленский

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей по неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и ее народа", - сказал Зеленский.

По его словам, РФ будет отвечать за каждый ракетный удар на юридическом уровне.

"Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумской и Донецкой области, по Хмельницкому, по нашему Никополю и каждому уголку нашего государства будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - подчеркнул президент.

Он отметил, что это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года.

"Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево - особенно сегодня - и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. Мы сделаем это. Сделаем вместе со всем миром "Слава каждому и каждому, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизнь отняла эта война, это государство - Россия и его агрессия!", - подчеркнул Зеленский.