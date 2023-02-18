RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У каждого удара РФ по Украине будут конкретные юридические последствия, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Каждый российский ракетный удар по украинским городам будет иметь для России конкретные юридические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей по неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и ее народа", - сказал Зеленский.

По его словам, РФ будет отвечать за каждый ракетный удар на юридическом уровне.

"Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумской и Донецкой области, по Хмельницкому, по нашему Никополю и каждому уголку нашего государства будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - подчеркнул президент.

Он отметил, что это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года.

"Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево - особенно сегодня - и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. Мы сделаем это. Сделаем вместе со всем миром "Слава каждому и каждому, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизнь отняла эта война, это государство - Россия и его агрессия!", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня утром российские войска устроили очередную ракетную атаку по Украине. В Хмельницком из - за ракетного удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.

Оккупанты во время утренней атаки попали ракетой по военному объекту в Хмельницком. Другая ракета ударила рядом, повредив ряд гражданских объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украиныракетный удар