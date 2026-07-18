Кожен "священник" РПЦ за кордоном завербований або має регалії спецслужб РФ, - ГУР

Захід, де було презентовано дослідження РПЦ в Європі, організував Інститут національної стійкості та безпеки.

"РПЦ - структура, яка діє в інтересах держави-агресора, і використовується всіма російськими спецслужбами: і зовнішньою розвідкою СВР, і військовою ГРУ, і ФСБ. Будь-який священник РПЦ, який виїжджає за кордон, або завербований, або має регалії російських спецслужб", - сказав Павленко.

Він зазначив, що ключові завдання РПЦ в європейських країн полягають у шпигунстві та пропаганді вигідних Кремлю наративів, зокрема серед українських біженців.

Також генерал нагадав, що Росія є прямою спадкоємницею СРСР, а її мережі впливу вибудовувалися десятиліттями.

"Найбільша загроза полягає саме в масштабах цього впливу. Люди часто навіть не усвідомлюють, що перебувають під впливом РПЦ чи афілійованих із нею структур, які фактично пов’язані з російськими спецслужбами", - розповів Ілля Павленко.

Водночас керівник Служби військового капеланства ГУР отець Костянтин Холодов наголосив, що Україна мусить формувати сталу інституційну присутність там, де проживають мільйони українських громадян.

Фото: Костянтин Холодов (gur.gov.ua)

"Ми маємо посилювати власну церковну, культурну, освітню, інформаційну та безпекову інфраструктуру за кордоном, щоб мільйони українців продовжували асоціювати себе з Україною й не підкорялися згубному впливу з Москви", - резюмував Холодов.