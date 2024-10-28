Кожен п'ятий має економити: що вплинуло на життя українських біженців в Естонії

Згідно з результатами опитування, проведеного серед українців, 20% біженців змушені економити на продуктах, а ще 20% використовують власні заощадження для оплати основних витрат, таких як їжа, житло та медичні послуги.

Також зазначається, що близько 64% біженців мають роботу, що є високим показником для Європи.

Водночас 46% отримують державну підтримку, подібну до тієї, що надається громадянам Естонії:

допомога по безробіттю,

субсидії на оренду,

соціальні виплати.

Проте процес отримання підтримки є складним, адже понад 25% українців заявляють, що потребують допомоги в оформленні документів.

Також повідомляється, що більшість українців проживають в орендованих квартирах і самостійно справляються з витратами на житло.

Згідно із результатами опитування, 80% опитаних задоволені умовами проживання, 15% повідомляють про обмеження особистого простору.

Українські біженці в Естонії

В Естонії українські біженці зіштовхуються із типовими для адаптації викликами, такими як працевлаштування, мовний бар’єр, житло та інтеграція в нову культуру.

Станом на 2024 рік приблизно 60% українців, що виїхали до Естонії, знайшли роботу, часто у сферах виробництва, обслуговування, будівництва, хоча більшість працює на посадах, нижчих за їхню кваліфікацію.

За результатами останнього соцопитування, майже половина українських біженців в Естонії вважають, що знання естонської мови дозволило б їм отримати вищий дохід, але навчання естонської часто потребує більше ресурсів, часу та спеціальних курсів.