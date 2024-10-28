Кожен п'ятий має економити: що вплинуло на життя українських біженців в Естонії

В умовах постійного зростання цін в Естонії українські біженці стикаються з фінансовими труднощами. Про це свідчать результати останнього соцопитування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Згідно з результатами опитування, проведеного серед українців, 20% біженців змушені економити на продуктах, а ще 20% використовують власні заощадження для оплати основних витрат, таких як їжа, житло та медичні послуги.
Також зазначається, що близько 64% біженців мають роботу, що є високим показником для Європи.
Водночас 46% отримують державну підтримку, подібну до тієї, що надається громадянам Естонії:
Проте процес отримання підтримки є складним, адже понад 25% українців заявляють, що потребують допомоги в оформленні документів.
Також повідомляється, що більшість українців проживають в орендованих квартирах і самостійно справляються з витратами на житло.
Згідно із результатами опитування, 80% опитаних задоволені умовами проживання, 15% повідомляють про обмеження особистого простору.
В Естонії українські біженці зіштовхуються із типовими для адаптації викликами, такими як працевлаштування, мовний бар’єр, житло та інтеграція в нову культуру.
Станом на 2024 рік приблизно 60% українців, що виїхали до Естонії, знайшли роботу, часто у сферах виробництва, обслуговування, будівництва, хоча більшість працює на посадах, нижчих за їхню кваліфікацію.
За результатами останнього соцопитування, майже половина українських біженців в Естонії вважають, що знання естонської мови дозволило б їм отримати вищий дохід, але навчання естонської часто потребує більше ресурсів, часу та спеціальних курсів.
Раніше ми повідомляли про те, що Естонія змінить правила щодо надання житла українським біженцям.
Також відомо, що з 1 липня в Естонії українські біженці не можуть користуватися безкоштовними поїздками в поїздах державної залізничної компанії Elron.
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