Естонія змінить правила щодо надання житла українським біженцям: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Стало відомо, що з середи, 11 вересня, Департамент має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до Естонії.

Наразі ця компенсація не залежить від доходу біженця. Видання нагадує, що на неї поки можуть претендувати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист. Відомо, що розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро.

У листі, що був надісланий місцевим органам самоврядування, генеральний директор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що станом на зараз в Естонії мешкає значна кількість українських біженців. Вони перебувають у країні вже більше ніж один рік і звернулися по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

Маріпуу повідомила, що з 11 вересня така компенсація може бути надана тільки у випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб отримати допомогу, український біженець має отримати тимчасовий захист, а також зареєструвати своє місце проживання в органі місцевого самоврядування.

Пояснюється, що саме держава через Департамент соціального страхування надсилає органам самоврядування компенсації, які потім надходять українським біженцям.

Українські біженці в Естонії

Після вторгнення РФ в Україну у 2022 році в Естонію прибуло понад 60 тисяч українських біженців. Естонія, одна з перших країн, що надала підтримку українцям, відкрила гуманітарні центри для прийому переселенців, забезпечуючи їх житлом, медичною допомогою та правовою підтримкою. Багато біженців отримали тимчасовий захист і право на працевлаштування.

Станом на 2024 рік частина українських біженців вже інтегрувалася в естонське суспільство, знаходячи роботу та можливості для навчання. Водночас уряд Естонії продовжує підтримувати українців, зокрема через освітні програми для дітей, допомогу з працевлаштуванням та мовними курсами. Багато біженців все ще залишається в країні, а своєю чергою Естонія зберігає солідарність з українським народом, надаючи довгострокову підтримку.