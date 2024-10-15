Кожен п'ятий діяч культури, який виїхав за кордон, не повертається в Україну, - Мінкульт

"Протягом останніх років мала б бути створена база, відповідно до якої митці могли б виїжджати за кордон. Але її немає. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з п'яти тих, хто виїхав, один не повертається", - розповів Точицький.

Він також наголосив, що на шляху до ЄС Україні доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути окрему увагу на питання збереження спадщини.

"Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини. Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС", - зазначив міністр.

Точицький також додав, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії - театри, мистецтво, бібліотеки тощо, - і запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.