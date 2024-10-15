Кожен п'ятий діяч культури, який виїхав за кордон, не повертається в Україну, - Мінкульт

Кожен п'ятий діяч культури, який отримав дозвіл від Міністерства культури та виїхав за кордон, не повертається до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".
"Протягом останніх років мала б бути створена база, відповідно до якої митці могли б виїжджати за кордон. Але її немає. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з п'яти тих, хто виїхав, один не повертається", - розповів Точицький.
Він також наголосив, що на шляху до ЄС Україні доведеться ухвалити та імплементувати багато необхідних змін. Зокрема, звернути окрему увагу на питання збереження спадщини.
"Вже зараз і ЮНЕСКО і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини. Без виконання директив ЮНЕСКО по захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС", - зазначив міністр.
Точицький також додав, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії - театри, мистецтво, бібліотеки тощо, - і запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 буде готове презентувати п’ять стратегій.
Нагадаємо, у березні Міністерство культури та інформаційної політики України посилило правила виїзду за кордон для артистів.
Водночас нещодавно міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявляв, що Україна має створити умови для того, щоб українські митці могли безперешкодно здійснювати поїздки за кордон. Це допоможе популяризувати країну.
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