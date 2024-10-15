Каждый пятый деятель культуры, выехавший за границу, не возвращается в Украину, - Минкульт

"В течение последних лет должна быть создана база, согласно которой художники могли бы выезжать за границу. Но ее нет. Мне ежедневно приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд, большинству из этих имен я не знаю, приходится тратить время на поиск информации. Также должен заметить, что из пяти уехавших один не возвращается", - рассказал Точицкий.

Он также подчеркнул, что на пути в ЕС Украине придется принять и имплементировать многие необходимые изменения. В частности, обратить особое внимание на вопросы сохранения наследства.

"Уже сейчас и ЮНЕСКО и ЕС имеют к нам немало претензий по защите нашего культурного наследия. Без выполнения директив ЮНЕСКО по защите культурного наследия не видеть нам ЕС", - отметил министр.

Точицкий также одобавил, что каждая сфера культуры нуждается в отдельной стратегии - театрах, искусстве, библиотеке и т.д. - и заверил, что министерство работает над этим и уже в марте 2025 года будет готово презентовать пять стратегий.