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Кожен другий - іноземець: Міноборони оголосило амбітну мету з рекрутингу

15:48 12.06.2026 Пт
2 хв
Тепер армія поповнюватиметься громадянами інших країн
aimg Анастасія Никончук
Фото: ЗСУ (Telegram-канал Володимира Зеленського)

В Україні хочуть запустити ринок рекрутингу іноземців із залученням приватних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони України.

Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців

В Україні мають намір відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для участі в захисті країни. Згідно з озвученою ініціативою, до процесу залучать приватні рекрутингові компанії, які проводитимуть пошук і попередній відбір добровольців за межами України.

Ставка на легіонерів

Однією з ключових цілей називають суттєве збільшення кількості іноземних військовослужбовців у складі підрозділів. У рамках ініціативи планується наростити частку легіонерів серед штурмовиків і піхотинців приблизно в пропорції 1:1.

Як працюватиме механізм

Передбачається, що приватні рекрутингові компанії займатимуться підбором кандидатів, проводитимуть необхідні процедури добору і після цього направлятимуть добровольців в Україну.

Таким чином планується створити окремий ринок залучення іноземців, які бажають вступити до лав українських підрозділів на добровільній основі.

Нагадуємо, що за оцінками аналітиків, у майбутній зимовий період Росія може змінити тактику масованих атак по території України, розширивши список потенційних цілей. Крім об'єктів енергетичної системи, під загрозою можуть опинитися елементи залізничної мережі та об'єкти водної інфраструктури, що відіграють важливу роль у забезпеченні функціонування країни.

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