Кожен другий - іноземець: Міноборони оголосило амбітну мету з рекрутингу

Україна відкриває ринок рекрутингу іноземців

В Україні мають намір відкрити ринок рекрутингу іноземних громадян для участі в захисті країни. Згідно з озвученою ініціативою, до процесу залучать приватні рекрутингові компанії, які проводитимуть пошук і попередній відбір добровольців за межами України.

Ставка на легіонерів

Однією з ключових цілей називають суттєве збільшення кількості іноземних військовослужбовців у складі підрозділів. У рамках ініціативи планується наростити частку легіонерів серед штурмовиків і піхотинців приблизно в пропорції 1:1.

Як працюватиме механізм

Передбачається, що приватні рекрутингові компанії займатимуться підбором кандидатів, проводитимуть необхідні процедури добору і після цього направлятимуть добровольців в Україну.

Таким чином планується створити окремий ринок залучення іноземців, які бажають вступити до лав українських підрозділів на добровільній основі.