Кожен день буде з "родзинкою". Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 24 березня

У понеділок, 24 березня, частина України опиниться в зоні дощів. Опади ймовірні:

у західних регіонах;

у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській;

у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській областях.

На всій іншій території буде без опадів. Уночі в більшості регіонів буде плюсова температура, максимально до +6, +7 градусів - на півдні та в західних регіонах. Найхолодніше вночі, до -1 градуса, буде в Харківській області.

Удень також буде тепло. Причому, незважаючи на дощі, максимальною температура буде, наприклад, у Львівській, Чернівецькій, Одеській областях, на Закарпатті та в Криму, до +15.

Найхолодніше вдень буде в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях, до +11. У Києві дощ, уночі до +5, удень - до +12.



Погода в Україні 24 березня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 25 березня

У вівторок, 25 березня, дощів побільшає. Причому в більшості регіонів вони ймовірні вночі. Удень опади пройдуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій областях, Києві.

Вночі знову буде тепло, максимально до +8 градусів. Мінімально температура опуститься до +5, у Луганській області. Удень максимально буде до +17 градусів на півдні, а, зокрема, в Миколаївській області місцями до +19!

У Житомирській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській областях буде холодніше, ніж в інших регіонах, до +11 градусів. У Києві дощ, вночі до +7, вдень до +12.



Погода в Україні 25 березня (meteo.gov.ua)

Середа, 26 березня

У середу, 26 березня, опади залишаться виключно в західних областях, на решті території буде навіть сонячно. Вночі температура підніметься максимально до +9 градусів, у Луганській області. Найхолодніше вночі буде в межах +1...+3 градусів, у Києві та області.

Вдень максимально буде тепло місцями в Миколаївській області, до +18. Навіть у Криму буде холодніше, до +17, як і в більшості регіонів півдня. У Києві без опадів, удень +12...+14.



Погода в Україні 26 березня (meteo.gov.ua)

Четвер, 27 березня

У четвер, 27 березня, більшу частину України заллють дощі. Опадів не буде тільки:

у Харківській, Луганській, Донецькій;

у Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.

Вночі максимально температура підніметься до +10 градусів, подекуди в Миколаївській області. Мінімальною вночі буде температура +6 градусів.

Удень максимально температура підніметься до +22 градусів, у Криму. Також +19 градусів імовірні в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. Найхолодніше вдень буде до +12 градусів - у Рівненській, Волинській, Львівській областях.

У Києві ймовірний дощ, уночі до +7 градусів, удень до +14 градусів.



Погода в Україні 27 березня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 28 березня

У п'ятницю, 28 березня, в Україні практично не буде дощів. Вночі опади ймовірні тільки в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях.

Вночі до +10 градусів буде в Донецькій і місцями в Миколаївській областях. Максимально вдень буде в Криму, в межах +20...+22 градусів. Мінімально вдень буде на заході +12, +13 градусів залежно від регіону.

У Києві буде без опадів, вночі до +7 градусів, вдень до +14 градусів.



Погода в Україні 28 березня (meteo.gov.ua)