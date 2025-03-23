Каждый день будет с "изюминкой". Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Понедельник, 24 марта

В понедельник, 24 марта, часть Украины окажется в зоне дождей. Осадки вероятны:

в западных регионах;

в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской;

в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской областях.

На всей остальной территории будет без осадков. Ночью в большинстве регионов будет плюсовая температура, максимально до +6, +7 градусов - на юге и в западных регионах. Холоднее ночью, до -1 градуса, будет в Харьковской области.

Днем также будет тепло. Причем, несмотря на дожди, максимальной температура будет, например, во Львовской, Черновицкой, Одесской областях, на Закарпатье и в Крыму, до +15.

Холоднее всего днем будет в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях, до +11. В Киеве дождь, ночью до +5, днем - до +12.



Погода в Украине 24 марта (meteo.gov.ua)

Вторник, 25 марта

Во вторник, 25 марта, дождей станет больше. Причем в большинстве регионов они вероятны ночью. Днем осадки пройдут в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой областях, Киеве.

Ночью снова будет тепло, максимально до +8 градусов. Минимально температура опустится до +5, в Луганской области. Днем максимально будет до +17 градусов на юге, а, в частности, в Николаевской области местами до +19!

В Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской областях будет холоднее, чем в других регионах, до +11 градусов. В Киеве дождь, ночью до +7, днем до +12.



Погода в Украине 25 марта (meteo.gov.ua)

Среда, 26 марта

В среду, 26 марта, осадки останутся исключительно в западных областях, на остальной территории будет даже солнечно. Ночью температура поднимется максимально до +9 градусов, в Луганской области. Холоднее всего ночью будет в пределах +1...+3 градусов, в Киеве и области.

Днем максимально будет тепло местами в Николаевской области, до +18. Даже в Крыму будет холоднее, до +17, как и в большинстве регионов юга. В Киеве без осадков, днем +12...+14.



Погода в Украине 26 марта (meteo.gov.ua)

Четверг, 27 марта

В четверг, 27 марта, большую часть Украины зальют дожди. Осадков не будет только:

в Харьковской, Луганской, Донецкой;

в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Ночью максимально температура поднимется до +10 градусов, местами в Николаевской области. Минимальной ночью будет температура +6 градусов.

Днем максиально температура поднимется до +22 градусов в Крыму. Также +19 градусов вероятны в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. Холоднее всего днем будет до +12 градусов - в Ровенской, Волынской, Львовской областях.

В Киеве вероятен дождь, ночью до +7 градусов, днем до +14 градусов.



Погода в Украине 27 марта (meteo.gov.ua)

Пятница, 28 марта

В пятницу, 28 марта, в Украине практически не будет дождей. Ночью осадки вероятны только в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях.

Ночью до +10 градусов будет в Донецкой и местами в Николаевской областях. Максимально днем будет в Крыму, в пределах +20...+22 градусов. Минимально днем будет на западе +12, +13 градусов в зависимости от региона.

В Киеве будет без осадков, ночью до +7 градусов, днем до +14 градусов.



Погода в Украине 28 марта (meteo.gov.ua)