Кожен будинок - фортеця. "Кухар Путіна" визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут, - ISW

Як зазначили аналітики, в інтерв'ю російським пропагандистам 31 грудня "кухар Путіна" заявив, що наступальна операція є дуже виснажливою, тому що кожен будинок там - "фортеця".

Фахівці нагадали, як у жовтні "кухар Путіна" запевняв, що ПВК "Вагнера" ​​просувається на 100-200 метрів на добу.

В Інституті вивчення війни припускають, що