Украина исключает переговоры по Донбассу с представителями "ЛДНР", - Арестович
Украина не намерена вести переговоры с представителями "ЛДНР" "даже в условном пространстве". Ранее с таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что для Украины это принципиальный вопрос.
"Наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", - говорит Арестович.
Он также отметил, что своим предложением Путин дезавуировал Минские соглашения.
"Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он
Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе "в любой точке, где идет война".
В Кремле сразу заявили, что для этого должны быть предпосылки. Кроме того, в России восприняли это заявление Зеленского как пиар-ход.