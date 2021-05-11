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Козак находится в России, Медведчук - в Украине, - СБУ

Автор: РБК-Украина

Виктор Медведчук и Тарас Козак, которым объявили подозрение по трем эпизодам, включая государственную измену, находятся в Украине. Установлением их местонахождения занимается СБУ.

Об этом в ходе брифинга в Офисе генпрокуратуры Украины сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Он уточнил, что Тарас Козак находится в Российской Федерации временно. “Возможно он выехал с российской территории на отдых, но возвращаться в Украину”, - сказал Баканов.

“Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку 8 мая он находился на украинской территории и с Украины пока не выезжал”, - добавил глава СБУ.

Напомним, 11 мая СБУ пришла с обысками в жилье нардепа Медведчука. После чего Венедиктова заявила о подписании подозрений двум народным депутатам.

После этого РБК-Украина стало известно, что подозрение в госизмене касается нардепа Медведчука. Как рассказали в СБУ, правоохранители пока ищут нардепа.

Добавим, обыски проходят не только в доме Медведчука, но и офисе партии ОПЗЖ.

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