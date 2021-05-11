Козак находится в России, Медведчук - в Украине, - СБУ

Виктор Медведчук и Тарас Козак, которым объявили подозрение по трем эпизодам , включая государственную измену, находятся в Украине. Установлением их местонахождения занимается СБУ.

Об этом в ходе брифинга в Офисе генпрокуратуры Украины сообщил глава СБУ Иван Баканов .

Он уточнил, что Тарас Козак находится в Российской Федерации временно. “Возможно он выехал с российской территории на отдых, но возвращаться в Украину”, - сказал Баканов.

“Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но по нашей информации, он находится в Украине, поскольку 8 мая он находился на украинской территории и с Украины пока не выезжал”, - добавил глава СБУ.