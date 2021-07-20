UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Козак: почти миллион украинцев стали гражданами РФ с 2016 по 2020

Автор: РБК-Украина

Замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта. По его словам, с 2016 по 2020 год почти миллион украинцев стали гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - заявил Козак в интервью французскому изданию "Политик Интернасьональ".

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что Россия раздала на оккупированном Донбассе более 600 000 паспортов. Москва также хочет привлечь новых "россиян" к выборам в Госдуму.

А в правящей партии "Единая Россия" хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациягражданство