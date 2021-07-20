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Козак: майже мільйон українців стали громадянами РФ з 2016 по 2020

Автор: РБК-Україна

Заступник голови Адміністрації президента Росії і парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак розповів, скільки українців за останній час отримали російські паспорти. За його словами, з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"За нашим громадянством звертаються не тільки жителі Донбасу, але і жителі решти України. В період з 2016 по 2020 рік громадянство Російської Федерації прийняли без малого 978 тис. громадян України", - заявив Козак в інтерв'ю французькому виданню "Політик Інтернасьональ".

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що Росія роздала на окупованому Донбасі понад 600 000 паспортів. Москва також хоче залучити нових "росіян" до виборів в Держдуму.

А в правлячої партії "Єдина Росія" хочуть "прирівняти" прописку в ОРДЛО до російської.

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