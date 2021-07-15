В партии Путина хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской
В партии "Единая Россия", которая является правящей, предлагают "приравнять" прописку в оккупированных районах Донбасса к российской. Таким образом, хотят решить вопросы с получением государственных и социальных услуг в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.
Сообщается, что сегодня в оккупированном Донецке проводят так называемый форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов". На нем депутат от "Единой России" Андрей Козенко предложил ввести специальную форму жителей оккупированных территорий с российским гражданством, чтобы приравнять местную прописку к российской.
"В качестве решения этой проблемы я предлагаю ввести особую форму регистрационного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах РФ", - заявил он.
Сепаратистские СМИ подчеркивают, что российская прописка является одним из ключевых условий для получения государственных и социальных услуг в России.
Отметим, де-факто лидером правящей партии "Единая Россия" является президент РФ Владимир Путин.
Напомним, ранее на форуме в оккупированном Луганске российские депутаты заявили, что на Донбассе раздали более 600 000 паспортов и люди с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Государственную думу.