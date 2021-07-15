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В партии Путина хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской

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Донецк, Четверг 15 июля 2021 17:22
В партии Путина хотят "приравнять" прописку в ОРДЛО к российской Фото: Россия может приравнять прописку в ОРДЛО к своей (wikimedia by MediaPhoto Org)
Автор: РБК-Украина

В партии "Единая Россия", которая является правящей, предлагают "приравнять" прописку в оккупированных районах Донбасса к российской. Таким образом, хотят решить вопросы с получением государственных и социальных услуг в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что сегодня в оккупированном Донецке проводят так называемый форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов". На нем депутат от "Единой России" Андрей Козенко предложил ввести специальную форму жителей оккупированных территорий с российским гражданством, чтобы приравнять местную прописку к российской.

"В качестве решения этой проблемы я предлагаю ввести особую форму регистрационного учета, которая должна стать равнозначной регистрации по месту жительства в пределах РФ", - заявил он.

Сепаратистские СМИ подчеркивают, что российская прописка является одним из ключевых условий для получения государственных и социальных услуг в России.

Отметим, де-факто лидером правящей партии "Единая Россия" является президент РФ Владимир Путин.

Напомним, ранее на форуме в оккупированном Луганске российские депутаты заявили, что на Донбассе раздали более 600 000 паспортов и люди с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Государственную думу.

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Российская Федерация Донбасс ОРДЛО прописка
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