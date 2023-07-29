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У Козачій бухті поблизу Севастополя вибухнув склад боєприпасів окупантів, - ГУР

Фото: у Козачій бухті вибухнув склад боєприпасів окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Склад боєприпасів загарбників вибухнув у Козачій бухті поблизу окупованого Севастополя. Це сталося ввечері 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

За даними розвідки, близько 22:00 вчора у Козачій бухті було гучно. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів. На місце інциденту направили декілька машин швидкої допомоги та поліції.

У ГУР повідомляють, що у районі Козачої бухти дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

"Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, вранці 24 липня в селищі Веселе пролунали вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Росія заявила про нібито "атаку безпілотників".

Окупаційна влада Криму також оголосила евакуацію населення в радіусі 5 км від місця вибухів у Джанкойському районі. Партизани повідомили, що у Криму могла бути знищена партія ракет "Онікс".

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