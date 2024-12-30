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Якою Україна буде через 10 років: дані опитування

Україна, Понеділок 30 грудня 2024 10:52
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Якою Україна буде через 10 років: дані опитування Фото: Україна через 10 років буде процвітаючою країною в ЄС, вважають більшість українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні продовжує падати оптимізм щодо майбутнього країни через десять років. Водночас песимістів значно менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, тенденція до зниження частки тих, хто оптимістично дивиться в майбутнє України, є сталою.

Якщо наприкінці 2022 року 88% вважали, що Україна через 10 років буде процвітаючою країною в ЄС, то до грудня 2023 року їх частка скоротилася до 73%, а до грудня 2024 року - до 57%. Водночас з 5% до 28% зросла частка тих, хто вважає, що Україна матиме зруйновану економіку.

Якою Україна буде через 10 років: дані опитування

"Важливо зазначити, що хоча частка оптимістів знизилася за останній рік на 16 процентних пунктів, але не всі з них перетворилися на песимістів (їх частка зросла на 9 процентних пунктів). Тобто значна частина українців більше говорять про високу невизначеність", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначають соціологи, при аналізі результатів крім динаміки потрібно також фокусуватися на фактичних поточних показниках.

"Ми бачимо, що наразі попри непростий рік та його складне завершення більшість українців (57%) у цілому схиляються до оптимістичного погляду на майбутнє країни. А частка песимістів хоч і є значною (28%), але все-таки істотно поступається частці песимістів", - додали в КМІС.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, підтримка вступу до Європейського Союзу досягла рекордного рівня за весь період моніторингу фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

У грудні 2024 року європейську інтеграцію України підтримують 69% респондентів, що на 14 відсоткових пунктів більше, ніж у лютому 2022 року.

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