Какой Украина будет через 10 лет: данные опроса

В Украине продолжает падать оптимизм относительно будущего страны через десять лет. В то же время пессимистов значительно меньше.

Как отмечают социологи, тенденция к снижению доли тех, кто оптимистично смотрит в будущее Украины, является постоянной.

Если в конце 2022 года 88% считали, что Украина через 10 лет будет процветающей страной в ЕС, то к декабрю 2023 года их доля сократилась до 73%, а к декабрю 2024 года - до 57%. В то же время с 5% до 28% выросла доля тех, кто считает, что Украина будет иметь разрушенную экономику.

"Важно отметить, что хотя доля оптимистов снизилась за последний год на 16 процентных пунктов, но не все из них превратились в пессимистов (их доля выросла на 9 процентных пунктов). То есть значительная часть украинцев больше говорят о высокой неопределенности", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают социологи, при анализе результатов кроме динамики нужно также фокусироваться на фактических текущих показателях.

"Мы видим, что сейчас, несмотря на непростой год и его сложное завершение, большинство украинцев (57%) в целом склоняются к оптимистическому взгляду на будущее страны. А доля пессимистов хоть и значительна (28%), но все-таки существенно уступает доле пессимистов", - добавили в КМИС.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.