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Какой Украина будет через 10 лет: данные опроса

Украина, Понедельник 30 декабря 2024 10:52
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Какой Украина будет через 10 лет: данные опроса Фото: Украина через 10 лет будет процветающей страной в ЕС, считают большинство украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине продолжает падать оптимизм относительно будущего страны через десять лет. В то же время пессимистов значительно меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, тенденция к снижению доли тех, кто оптимистично смотрит в будущее Украины, является постоянной.

Если в конце 2022 года 88% считали, что Украина через 10 лет будет процветающей страной в ЕС, то к декабрю 2023 года их доля сократилась до 73%, а к декабрю 2024 года - до 57%. В то же время с 5% до 28% выросла доля тех, кто считает, что Украина будет иметь разрушенную экономику.

Какой Украина будет через 10 лет: данные опроса

"Важно отметить, что хотя доля оптимистов снизилась за последний год на 16 процентных пунктов, но не все из них превратились в пессимистов (их доля выросла на 9 процентных пунктов). То есть значительная часть украинцев больше говорят о высокой неопределенности", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают социологи, при анализе результатов кроме динамики нужно также фокусироваться на фактических текущих показателях.

"Мы видим, что сейчас, несмотря на непростой год и его сложное завершение, большинство украинцев (57%) в целом склоняются к оптимистическому взгляду на будущее страны. А доля пессимистов хоть и значительна (28%), но все-таки существенно уступает доле пессимистов", - добавили в КМИС.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Напомним, поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

В декабре 2024 года европейскую интеграцию Украины поддерживают 69% респондентов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года.

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