З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф

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З якою швидкістю можна їздити на дорогах України

Про максимально дозволену швидкість руху водіям нагадали у прес-службі Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

"Навіть незначне перевищення встановленої швидкості суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Гальмівний шлях збільшується, а часу для реагування на появу перешкоди залишається менше", - пояснили українцям.

Правоохоронці розповіли також, з якою швидкістю дозволяється їздити транспортним засобам на різних ділянках доріг:

у населених пунктах рух дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;

у житлових і пішохідних зонах населених пунктів - до 20 км/год;

поза населеними пунктами - до 90 км/год;

поза населеними пунктами - у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год;

на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху - до 130 км/год.

"Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху", - підсумували у поліції.

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Як карають водіїв за перевищення швидкості

Про покарання водіїв за перевищення швидкості руху розповів раніше у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він повідомив також, що в "Дію" додали фото та відео порушення до штрафів автофіксації.

"Раніше штрафи в "Дії" були із зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у мобільний застосунок додали ще й фото та відео", - уточнив правоохоронець.

За його словами, фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год. При цьому розміри штрафів є такими:

340 гривень - у разі перевищення швидкості більш як на 20 км/год;

1700 гривень - у разі перевищення швидкості більш як на 50 км/год.

Білошицький наголосив, що штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено впродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Де швидко дізнатися про факт порушення та як сплатити штраф

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів також, де можна швидко дізнатися про факт порушення ПДР:

на веб-сайті МВС;

на веб-сайті ГСЦ МВС - в "Електронному кабінеті водія";

у мобільному застосунку "Дія";

на веб-порталі "Дія";

у мобільному застосунку МВС України - "Штрафи ПДР";

у Telegram-боті "Штрафи ПДР" - @ShtrafyPDRbot.

Сплатити штрафи за порушення ПДР можна:

в офіційних застосунках та сервісах МВС;

у "Дії" - за реквізитами картки, через ApplePay чи GooglePay;

в установах банків України (особиста оплата за відповідними реквізитами).

Публікація Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)