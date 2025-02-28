З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху на дорогах України карається штрафом. Крім того, навіть незначне порушення суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
Докладніше про те, з якою швидкістю можна їздити в Україні, які штрафи загрожують водіям за порушення встановлених норм, а також як їх можна перевірити та оплатити - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст
Про максимально дозволену швидкість руху водіям нагадали у прес-службі Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
"Навіть незначне перевищення встановленої швидкості суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Гальмівний шлях збільшується, а часу для реагування на появу перешкоди залишається менше", - пояснили українцям.
Правоохоронці розповіли також, з якою швидкістю дозволяється їздити транспортним засобам на різних ділянках доріг:
"Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху", - підсумували у поліції.
Про покарання водіїв за перевищення швидкості руху розповів раніше у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він повідомив також, що в "Дію" додали фото та відео порушення до штрафів автофіксації.
"Раніше штрафи в "Дії" були із зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у мобільний застосунок додали ще й фото та відео", - уточнив правоохоронець.
За його словами, фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год. При цьому розміри штрафів є такими:
Білошицький наголосив, що штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено впродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів також, де можна швидко дізнатися про факт порушення ПДР:
Сплатити штрафи за порушення ПДР можна:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що водіям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код.
Читайте також, що робити у випадку, коли ви незгодні зі штрафом за порушення ПДР - чи можна його оскаржити.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Патрульної поліції Харківської області та Олексія Білошицького у Facebook.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.