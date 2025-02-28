С какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф

Превышение установленных ограничений скорости движения на дорогах Украины карается штрафом. Кроме того, даже незначительное нарушение существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Подробнее о том, с какой скоростью можно ездить в Украине, какие штрафы грозят водителям за нарушение установленных норм, а также как их можно проверить и оплатить - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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О максимально разрешенной скорости движения водителям напомнили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.
"Даже незначительное превышение установленной скорости существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия. Тормозной путь увеличивается, а времени для реагирования на появление препятствия остается меньше", - объяснили украинцам.
Правоохранители рассказали также, с какой скоростью разрешается ездить транспортным средствам на разных участках дорог:
"Берегите себя и других участников дорожного движения", - подытожили в полиции.
О наказании водителей за превышение скорости движения рассказал ранее в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Он сообщил также, что в "Дію" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.
"Раньше штрафы в "Дії" были с указанием нарушения, времени и места. Теперь в мобильное приложение добавили еще и фото и видео", - уточнил правоохранитель.
По его словам, фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения автомобилей более чем на 20 км/ч. При этом размеры штрафов являются следующими:
Билошицкий отметил, что штраф уменьшается на 50%, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал также, где можно быстро узнать о факте нарушения ПДД:
Оплатить штрафы за нарушение ПДД можно:
Напомним, ранее мы рассказывали, что водителям могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код.
Читайте также, что делать в случае, когда вы не согласны со штрафом за нарушение ПДД - можно ли его обжаловать.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Патрульной полиции Харьковской области и Алексея Белошицкого в Facebook.
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