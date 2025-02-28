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С какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф

За превышение скорости движения в Украине можно получить штраф (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Ирина Костенко

Превышение установленных ограничений скорости движения на дорогах Украины карается штрафом. Кроме того, даже незначительное нарушение существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Подробнее о том, с какой скоростью можно ездить в Украине, какие штрафы грозят водителям за нарушение установленных норм, а также как их можно проверить и оплатить - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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С какой скоростью можно ездить на дорогах Украины

О максимально разрешенной скорости движения водителям напомнили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

"Даже незначительное превышение установленной скорости существенно увеличивает риски возникновения дорожно-транспортного происшествия. Тормозной путь увеличивается, а времени для реагирования на появление препятствия остается меньше", - объяснили украинцам.

Правоохранители рассказали также, с какой скоростью разрешается ездить транспортным средствам на разных участках дорог:

  • в населенных пунктах движение разрешается со скоростью не более 50 км/ч;
  • в жилых и пешеходных зонах населенных пунктов - до 20 км/ч;
  • вне населенных пунктов - до 90 км/ч;
  • вне населенных пунктов - в случае отделения проезжих частей друг от друга с помощью разделительной полосы - не более 110 км/ч;
  • на автомагистралях максимально разрешенная скорость движения - до 130 км/ч.

"Берегите себя и других участников дорожного движения", - подытожили в полиции.

Пост правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Как наказывают водителей за превышение скорости

О наказании водителей за превышение скорости движения рассказал ранее в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он сообщил также, что в "Дію" добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.

"Раньше штрафы в "Дії" были с указанием нарушения, времени и места. Теперь в мобильное приложение добавили еще и фото и видео", - уточнил правоохранитель.

По его словам, фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения автомобилей более чем на 20 км/ч. При этом размеры штрафов являются следующими:

  • 340 гривен - в случае превышения скорости более чем на 20 км/ч;
  • 1700 гривен - в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч.

Билошицкий отметил, что штраф уменьшается на 50%, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Где быстро узнать о факте нарушения и как оплатить штраф

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции рассказал также, где можно быстро узнать о факте нарушения ПДД:

  • на веб-сайте МВД;
  • на веб-сайте ГСЦ МВД - в "Электронном кабинете водителя";
  • в мобильном приложении "Дія";
  • на веб-портале "Дія";
  • в мобильном приложении МВД Украины - "Штрафи ПДР";
  • в Telegram-боте "Штрафи ПДР" - @ShtrafyPDRbot.

Оплатить штрафы за нарушение ПДД можно:

  • в официальных приложениях и сервисах МВД;
  • в "Дії" - по реквизитам карты, через ApplePay или GooglePay;
  • в учреждениях банков Украины (личная оплата по соответствующим реквизитам).

Публикация Билошицкого (скриншот: facebook.com/Bilosh)

Напомним, ранее мы рассказывали, что водителям могут разрешить оплачивать штраф "на месте" через QR-код.

Читайте также, что делать в случае, когда вы не согласны со штрафом за нарушение ПДД - можно ли его обжаловать.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы Патрульной полиции Харьковской области и Алексея Белошицкого в Facebook.

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