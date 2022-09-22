Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків

Наразі неможливо зробити чіткий прогноз щодо найближчої зими в Україні, у зв'язку з чим усі повідомлення про "надзвичайно суворий сезон", є нісенітницею. Водночас можна відштовхуватись від аналізу показників температури за останні десятки років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку гідрометеорологічного центру.
Аналіз показників за останні десятиліття може дозволити оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку синоптичної ситуації, а також надати відповідні рекомендації щодо очікуваного температурного режиму.
Аналіз температурних показників в Україні за останні 30 років:
"Кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень; перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше", - пише пресслужба.
Які висновки щодо наступаючої зими можна зробити:
"Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами інвестиційного банкіра Сергія Фурсу, українські енергетики посилено готуються до проходження опалювального сезону.
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