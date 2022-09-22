Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків

Аналіз показників за останні десятиліття може дозволити оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку синоптичної ситуації, а також надати відповідні рекомендації щодо очікуваного температурного режиму.

Аналіз температурних показників в Україні за останні 30 років:

перехід середньої температури через +8 градусі у бік зниження у північних регіонах очікується в третій декаді жовтня, в інших - на початку листопада, або ж пізніше;

середня місячна температура взимку зросла на 2 - 2,5 градуси;

суттєво скоротилась тривалість зимового періоду, коли температура сягає ниже 0 градусів;

сума зимових днів, коли температура нижче 0 - скоротилась двічі;

"Кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень; перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше", - пише пресслужба.

Які висновки щодо наступаючої зими можна зробити:

середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуси вище, ніж у період з 1991 по 2020 роки;

ймовірність тривалих холодів є мінімальною;

ймовірні короткочасні похолодання тривалістю 1 - 5 діб;

"Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками", - додає пресслужба.