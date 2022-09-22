Какой может быть эта зима в Украине: прогноз синоптиков

Пока невозможно сделать четкий прогноз касаемо ближайшей зимы в Украине, в связи с чем все сообщения о "чрезвычайно суровом сезоне" являются ерундой. В то же время, можно отталкиваться от анализа показателей температуры за последние десятки лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.
Анализ показателей за последние десятилетия может позволить оценить вероятность различных сценариев развития синоптической ситуации, а также дать соответствующие рекомендации по ожидаемому температурному режиму.
Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:
"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений; переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения осуществляется в первой декаде апреля и раньше", - пишет пресс-служба.
Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:
"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам инвестиционного банкира Сергея Фурса, украинские энергетики усиленно готовятся к прохождению отопительного сезона.
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