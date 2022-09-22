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Какой может быть эта зима в Украине: прогноз синоптиков

Фото: какой может быть эта зима в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока невозможно сделать четкий прогноз касаемо ближайшей зимы в Украине, в связи с чем все сообщения о "чрезвычайно суровом сезоне" являются ерундой. В то же время, можно отталкиваться от анализа показателей температуры за последние десятки лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.

Анализ показателей за последние десятилетия может позволить оценить вероятность различных сценариев развития синоптической ситуации, а также дать соответствующие рекомендации по ожидаемому температурному режиму.

Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:

  • переход средней температуры через +8 градуса в сторону снижения в северных регионах ожидается в третьей декаде октября, в других - начале ноября, или позже;
  • средняя месячная температура зимой выросла на 2 - 2,5 градуса;
  • существенно сократилась продолжительность зимнего периода, когда температура достигает ниже 0 градусов;
  • сумма зимних дней, когда температура ниже 0 - сократилась дважды;

"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений; переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения осуществляется в первой декаде апреля и раньше", - пишет пресс-служба.

Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:

  • средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше, чем в период с 1991 по 2020 годы;
  • вероятность длительных холодов минимальна;
  • вероятные кратковременные похолодания продолжительностью 1 – 5 суток;

"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам инвестиционного банкира Сергея Фурса, украинские энергетики усиленно готовятся к прохождению отопительного сезона.

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