Какой может быть эта зима в Украине: прогноз синоптиков

Анализ показателей за последние десятилетия может позволить оценить вероятность различных сценариев развития синоптической ситуации, а также дать соответствующие рекомендации по ожидаемому температурному режиму.

Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:

переход средней температуры через +8 градуса в сторону снижения в северных регионах ожидается в третьей декаде октября, в других - начале ноября, или позже;

средняя месячная температура зимой выросла на 2 - 2,5 градуса;

существенно сократилась продолжительность зимнего периода, когда температура достигает ниже 0 градусов;

сумма зимних дней, когда температура ниже 0 - сократилась дважды;

"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений; переход средней суточной температуры весной через +8 градусов в сторону повышения осуществляется в первой декаде апреля и раньше", - пишет пресс-служба.

Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:

средняя температура зимнего периода за период декабрь-февраль ожидается на 1-2 градуса выше, чем в период с 1991 по 2020 годы;

вероятность длительных холодов минимальна;

вероятные кратковременные похолодания продолжительностью 1 – 5 суток;

"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавляет пресс-служба.