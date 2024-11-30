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Якою може бути погода на День святого Миколая: відповідь синоптика

Негоди в Україні на День святого Миколая бути не повинно (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Від сьогодні, 30 листопада, і практично до наступної п'ятниці, 6 грудня, на погоду в Україні впливатиме антициклон (поле високого тиску). При цьому температура повітря залежатиме здебільшого від хмарності (або прояснень).

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Якою може бути погода на День святого Миколая

За словами експерта, взимку антициклон може бути з туманами, але так само можуть бути прояснення. Все залежить від хмарності й типу повітряної маси.

"Тому починається його вплив із туманів (особливо по північній частині), а ось з 3-4 грудня вже можуть бути прояснення. А якщо є прояснення, то нічна температура може бути нижчою", - зауважила Птуха.

Це пояснюється тим, що хмари виступають в якості "ковдри".

"Якщо їх немає, то швиденько приземний шар повітря охолоджується впродовж ночі й тому в ніч може бути вже 0-6 морозу. Це 3 та 4 грудня, нічна температура. Вдень залишається від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла", - розповіла синоптик.

Тим часом на заході та півдні вдень може бути дещо тепліше - від 0 до 6 градусів за Цельсієм.

"Залежить від прояснень. Якщо бачимо, що ніч у нас прояснилась, значить буде більш сильний мороз на ранок. А якщо більше хмарності залишається, то трішечки утримуватиметься тепло і не буде таких там морозів до 6 градусів (а менше або й взагалі навіть близько нуля)", - пояснила представниця УкрГМЦ.

Вона зауважила, що в антициклоні над територією України буде "досить одноманітна повітряна маса", саме тому температурні показники здебільшого залежатимуть від хмарності, яку спрогнозувати доволі складно.

"На найближчі два-три дні ми ще можемо сказати, де які хмари будуть. Бачимо, що 3-4 числа можуть бути прояснення... Якщо проясниться на початку тижня, то трішечки можуть бути мінуси вночі більш відчутні. Але, знову ж таки, до 6 морозу - це помірний мороз. Якихось небезпечних явищ не має бути", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що впродовж 5-6 грудня особливих змін поки що не очікують.

"На 6 грудня (коли в Україні відзначатимуть День святого Миколая, - Ред.), якщо безпосереднього говорити, в нас без опадів погода ще утримуватиметься. Це якраз останній такий стабільний день впливу цього антициклону. І, в принципі, по температурних показниках там також немає якихось сильних коливань", - розповіла синоптик.

А вже з 7 грудня цей антициклон почне слабшати. Тоді із заходу "розпочнуться процеси вже з атмосферними фронтами".

"Там уже можуть бути опади (в найближчій перспективі - аж на 8-9 грудня вже по території України). Переважно, це - мокрий сніг і дощ. Але, звичайно, вже з наближенням цих дат будемо уточнювати яка фаза, якої інтенсивності й у яких регіонах чого варто очікувати", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, минулого року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

З огляду на це ми розповідали, які церковні календарі діяли на території України раніше, а також коли українці святкуватимуть День святого Миколая, Різдво та Водохреще за "новим стилем".

Читайте також, якою може бути погода в Україні впродовж грудня.

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