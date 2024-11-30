Какой может быть погода на День святого Николая: ответ синоптика

С сегодняшнего дня, 30 ноября, и практически до следующей пятницы, 6 декабря, на погоду в Украине будет влиять антициклон (поле высокого давления). При этом температура воздуха будет зависеть в основном от облачности (или прояснений).
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По словам эксперта, зимой антициклон может быть с туманами, но также могут быть прояснения. Все зависит от облачности и типа воздушной массы.
"Поэтому начинается его влияние с туманов (особенно по северной части), а вот с 3-4 декабря уже могут быть прояснения. А если есть прояснение, то ночная температура может быть ниже", - отметила Птуха.
Это объясняется тем, что облака выступают в качестве "одеяла".
"Если их нет, то быстренько приземный слой воздуха охлаждается ночью и поэтому в ночь может быть уже 0-6 мороза. Это 3 и 4 декабря, ночная температура. Днем остается от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла", - рассказала синоптик.
Между тем, на западе и юге днем может быть несколько теплее - от 0 до 6 градусов по Цельсию.
"Зависит от прояснений. Если видим, что ночь у нас прояснилась, значит будет более сильный мороз на утро. А если больше облачности остается, то немного будет удерживаться тепло и не будет таких там морозов до 6 градусов (а меньше или вообще даже около нуля)", - объяснила представительница УкрГМЦ.
Она отметила, что в антициклоне над территорией Украины будет "достаточно однообразная воздушная масса", именно поэтому температурные показатели будут в основном зависеть от облачности, которую спрогнозировать довольно сложно.
"На ближайшие два-три дня мы еще можем сказать, где какие облака будут. Видим, что 3-4 числа могут быть прояснения... Если прояснится в начале недели, то немного могут быть минусы ночью более ощутимы. Но, опять же, до 6 мороза - это умеренный мороз. Каких-либо опасных явлений не должно быть", - рассказала Птуха.
Она уточнила, что в течение 5-6 декабря особых изменений пока не ожидается.
"На 6 декабря (когда в Украине будут отмечать День святого Николая, - Ред.), если непосредственного говорить, у нас без осадков погода еще будет удерживаться. Это как раз последний такой стабильный день влияния этого антициклона. И, в принципе, по температурным показателям там также нет каких-либо сильных колебаний", - рассказала синоптик.
А уже с 7 декабря этот антициклон начнет ослабевать. Тогда с запада "начнутся процессы уже с атмосферными фронтами".
"Там уже могут быть осадки (в ближайшей перспективе - на 8-9 декабря уже по территории Украины). Преимущественно, это - мокрый снег и дождь. Но, конечно, уже с приближением этих дат будем уточнять какая фаза, какой интенсивности и в каких регионах чего следует ожидать", - подытожила эксперт.
Напомним, в прошлом году Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь, поэтому все "непереходящие" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше.
Исходя из этого мы рассказывали, какие церковные календари действовали на территории Украины раньше, а также когда украинцы будут праздновать День святого Николая, Рождество и Крещение по "новому стилю".
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