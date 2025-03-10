Якою може бути чисельність іноземних військ в Україні: думка експерта

17 лютого The Washington Post повідомив, що європейські країни можуть відправити до 30 тисяч військовослужбовців у складі миротворчої місії в Україну.

Цю інформацію розкрили у відповідях на запит США, де країни Європи вказали свої можливості підтримки Києва. Однак, зважаючи на необхідність утримання військ на інших загрозливих напрямках, чисельність контингенту залишається обмеженою.

За словами військового експерта Рафаеля Лос, якщо європейські країни вирішать розгорнути миротворчий контингент в Україні, ймовірно, це буде близько трьох-п’яти багатонаціональних бригад з необхідними засобами підтримки та повітряним прикриттям.

Більша кількість військ може призвести до серйозного ослаблення східного флангу НАТО, що в умовах ослабленої довіри до США щодо європейської безпеки стане ще більшим ризиком.

Олександр Саєнко вважає, що контингент повинен бути достатньо потужним, щоб змусити Росію до миру силою, але 30 тисяч військових для цього явно недостатньо.

Крім того, розміщення таких військ на лінії зіткнення може стати додатковим приводом для Росії для провокацій та спекуляцій, що може ускладнити ситуацію на фронті.