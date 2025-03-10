Якою може бути чисельність іноземних військ в Україні: думка експерта
Європейські країни можуть направити до 30 тисяч військових у складі миротворчої місії в Україну. Експерти зазначають, що для ефективного примушування Росії до миру необхідно більше військ.
Про це розповів науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, який спеціалізується на питаннях оборони, безпеки та технологій Рафаель Лос у матеріалі РБК-Україна "Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні".
17 лютого The Washington Post повідомив, що європейські країни можуть відправити до 30 тисяч військовослужбовців у складі миротворчої місії в Україну.
Цю інформацію розкрили у відповідях на запит США, де країни Європи вказали свої можливості підтримки Києва. Однак, зважаючи на необхідність утримання військ на інших загрозливих напрямках, чисельність контингенту залишається обмеженою.
За словами військового експерта Рафаеля Лос, якщо європейські країни вирішать розгорнути миротворчий контингент в Україні, ймовірно, це буде близько трьох-п’яти багатонаціональних бригад з необхідними засобами підтримки та повітряним прикриттям.
Більша кількість військ може призвести до серйозного ослаблення східного флангу НАТО, що в умовах ослабленої довіри до США щодо європейської безпеки стане ще більшим ризиком.
Олександр Саєнко вважає, що контингент повинен бути достатньо потужним, щоб змусити Росію до миру силою, але 30 тисяч військових для цього явно недостатньо.
Крім того, розміщення таких військ на лінії зіткнення може стати додатковим приводом для Росії для провокацій та спекуляцій, що може ускладнити ситуацію на фронті.
Миротворчої місії
Останніми тижнями країни Європи та США обговорюють можливість відправки миротворців в Україну як частину гарантій безпеки.
Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента", у коментарі РБК-Україна висловив думку, що Росія може відмовитися від такого формату, якщо в складі миротворчих сил будуть європейські військові.
Тим часом, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські країни повинні взяти на себе лідерство в цьому питанні і відправити своїх миротворців в Україну. Однак сам Трамп не планує залучати американські війська до цього процесу.