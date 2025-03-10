Какой может быть численность иностранных войск в Украине: мнение эксперта

Европейские страны могут направить до 30 тысяч военных в составе миротворческой миссии в Украину. Эксперты отмечают, что для эффективного принуждения России к миру необходимо больше войск.

Об этом рассказал научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, который специализируется на вопросах обороны, безопасности и технологий Рафаэль Лос в материале РБК-Украина "Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине ".

17 февраля The Washington Post сообщил, что европейские страны могут отправить до 30 тысяч военнослужащих в составе миротворческой миссии в Украину.

Эту информацию раскрыли в ответах на запрос США, где страны Европы указали свои возможности поддержки Киева. Однако, учитывая необходимость удержания войск на других угрожающих направлениях, численность контингента остается ограниченной.

По словам военного эксперта Рафаэля Лос, если европейские страны решат развернуть миротворческий контингент в Украине, вероятно, это будет около трех-пяти многонациональных бригад с необходимыми средствами поддержки и воздушным прикрытием.

Большее количество войск может привести к серьезному ослаблению восточного фланга НАТО, что в условиях ослабленного доверия к США в отношении европейской безопасности станет еще большим риском.

Александр Саенко считает, что контингент должен быть достаточно мощным, чтобы принудить Россию к миру силой, но 30 тысяч военных для этого явно недостаточно.

Кроме того, размещение таких войск на линии соприкосновения может стать дополнительным поводом для России для провокаций и спекуляций, что может осложнить ситуацию на фронте.