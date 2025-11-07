UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Якою мовою вдома говорять жителі Закарпаття: у списку не лише українська

Якою мовою спілкуються жителі Закарпаття вдома (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Опитування на Закарпатті показало, що 87,7% місцевих жителів говорять вдома українською мовою, а ще нею спілкуються 11,6% представників нацменшин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.

Коли і як проводили дослідження

На Закарпатті провели соціологічне дослідження, організоване Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.

Опитування проходило з 17 по 28 жовтня 2025 року та охопило 1002 респондентів, яких опитували методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

Опитали:

  • 502 учасники віком від 18 років в 7 містах і 27 селах Закарпатської області. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,5%.
  • ще 500 респондентів - представників національних меншин - 300 угорців і 200 представників ромської, румунської та словацької громад. Опитування проводили у місцях їх компактного проживання.

Дослідження побудоване так, щоб відтворити демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.

Якою мовою говорять жителі Закарпаття вдома

Результати дослідження показали:

  • українською говорять вдома - 87,8% загалом Закарпаття та 11,6% - нацменшини;
  • російською - 1,8% загалом Закарпаття, 5% - нацменшини;
  • угорською - 7% загалом Закарпаття, 48,8% - нацменшини;
  • румунською - 0,8% загалом Закарпаття, 19 - нацменшини;
  • ромською - 1% загалом Закарпаття, 11,2% - нацменшини;
  • словацькою - 0,2% загалом Закарпаття, 3 - нацменшини;
  • іншою - 0,6% загалом Закарпаття, 1,4% - нацменшини
  • ще 0,8% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Національна приналежність опитаних (скриншот)

Раніше ми писали про те, що у 2024 році українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2017 році таких було 68%, у 2015 році ˗ 60%, у 2006 році ˗ 52%.

Читайте також про те, які фактори можуть змусити жителів Закарпаття виїхати з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область