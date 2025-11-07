RU

Общество Образование Деньги Изменения

На каком языке дома говорят жители Закарпатья: в списке не только украинский

На каком языке общаются жители Закарпатья дома (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Опрос на Закарпатье показал, что 87,7% местных жителей говорят дома на украинском языке, а еще на нем общаются 11,6% представителей нацменьшинств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, которое представили на форуме Re:Open Zakarpattia.

Когда и как проводили исследование

На Закарпатье провели социологическое исследование, организованное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии по заказу Института Центральноевропейской Стратегии.

Опрос проходил с 17 по 28 октября 2025 года и охватил 1002 респондентов, которых опрашивали методом личных интервью (face-to-face).

Опросили:

  • 502 участника в возрасте от 18 лет и старше в 7 городах и 27 селах Закарпатской области. Максимальная погрешность выборки не превышает 3,5%.
  • еще 500 респондентов - представителей национальных меньшинств - 300 венгров и 200 представителей ромской, румынской и словацкой громад. Опрос проводился в местах их компактного проживания.

Исследование построено так, чтобы воссоздать демографическую структуру населения Закарпатья по состоянию на начало 2022 года.

На каком языке говорят жители Закарпатья дома

Результаты исследования показали:

  • на украинском говорят дома - 87,8% в целом по Закарпатью и 11,6% - нацменьшинства;
  • на русском - 1,8% в целом по Закарпатью, 5% - нацменьшинства;
  • на венгерском - 7% в целом по Закарпатью, 48,8% - нацменьшинства;
  • на румынском - 0,8% в целом по Закарпатью, 19 - нацменьшинства;
  • на ромском - 1% в целом по Закарпатью, 11,2% - нацменьшинства;
  • на словацком - 0,2% в целом по Закарпатью, 3 - нацменьшинства;
  • на другом - 0,6% в целом по Закарпатью, 1,4% - нацменьшинства
  • еще 0,8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Национальная принадлежность опрошенных (скриншот)

Ранее мы писали о том, что в 2024 году украинский язык родным назвали 78% опрошенных. В 2017 году таких было 68%, в 2015 году ˗ 60%, в 2006 году ˗ 52%.

Читайте также о том, какие факторы могут заставить жителей Закарпатья выехать из Украины.

