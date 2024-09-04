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З якою метою Росія вдарила по навчальному центру у Полтаві: думка експерта

Фото: наслідки удару по Полтаві (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Метою вчорашнього ворожого удару по Полтаві, 3 вересня, було посилення негативних настроїв серед українців. Російська Федерація (РФ) приділяє серйозну увагу військовій психології та психологічному терору.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За словами Мусієнка, ворог розглядав навчальний центр у Полтаві, як об'єкт, удар по якому спричинить серйозні страждання, а також руйнування. Зокрема, росіяни свідомо розуміли, що поруч з об'єктом розташовані лікарня та цивільна забудова. 

Водночас Росія приділяє серйозну увагу військовій психології і психологічному терору, у зв'язку з чим ворог, в першу чергу, веде психологічну війну цими обстрілами. 

"Вони бачать, що у нас ідуть активні обговорення, що буде з Покровськом, тут катастрофа F-16. І тому вони обрали цей момент для посилення терору по цивільних об'єктах, щоб спровокувати негативні настрої. І деморалізувати суспільство, яке не деморалізується. Але вони в це не можуть повірити, що це може бути. І тому продовжують вчиняти ці жахливі злочини", - додав експерт. 

Удар по навчальному центру у Полтаві 

Вчора вранці, 3 вересня, окупанти завдали удару балістичною ракетою по Полтаві. В результаті було частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, а також пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків і офісне приміщення.

Станом на ранок 4 вересня, кількість загиблих у Полтаві становить 53 людини. Міністерство внутрішніх справ (МВС) повідомило про 298 постраждалих.

Детальніше про атаку РФ на Полтаву читайте в матеріалі РБК-Україна.

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