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З якою ефективністю працюють українські системи ППО: дані Генштабу

Фото: у листопаді системи ППО України збили 72% ракет та 80% безпілотників (командування Повітряних сил ЗСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

У Генштабі ЗСУ назвали актуальні дані щодо ефективності систем ППО в Україні. За минулий місяць протиповітряна оборона збила 72% ракет та 80% безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексія Громова під час брифінгу.

За даними відомства, у листопаді росіяни випустили Україною 239 крилатих ракет і 80 дронів типу Shahed-136.

"У листопаді засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет та 80% безпілотних літальних апаратів", - зазначив Громов.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

Крім того, повідомлялося, щоросійські військові більше двох тижнів не запускають Україною іранські безпілотники. Це може свідчити про те, що перша партія дронів уже закінчилася.

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