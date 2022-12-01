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С какой эффективностью работают украинские системы ПВО: данные Генштаба

Фото: в ноябре системы ПВО Украины сбили 72% ракет и 80% беспилотников (командование Воздушных сил ВСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

В Генштабе ВСУ назвали актуальные данные об эффективности систем ПВО в Украине. За прошлый месяц противовоздушная оборона сбила 72% ракет и 80% беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексея Громова во время брифинга.

По данным ведомства, в ноября россияне выпустили по Украине 239 крылатых ракет и 80 дронов типа Shahed-136.

"В ноябре средствами противовоздушной обороны было уничтожено 72% примененных противником крылатых ракет и 80% беспилотных летательных аппаратов", - отметил Громов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Воздушные силы Украины уничтожают около 80% враждебных целей. С начала полномасштабной войны силы ПВО сбили более 240 тысяч воздушных целей.

Кроме того, сообщалось, что российские военные больше двух недель не запускают по Украине иранские беспилотники. Это может свидетельствовать о том, что первая партия дронов уже закончилась.

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ракетиПВОВоздушные силы Украины