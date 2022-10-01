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Какая будет погода в октябре: прогноз Укргидрометцентра на месяц

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Україна, Суббота 01 октября 2022 07:30
Какая будет погода в октябре: прогноз Укргидрометцентра на месяц Фото: Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В октябре 2022 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 5-11 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 26-58 мм, в Карпатах местами 68-88 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура октября составляет 6-13 градусов тепла, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры составляет 26-34 градуса тепла, в Крыму до 35 градусов тепла, в горных районах 20-21 градуса тепла.

Абсолютный минимум температуры – 4-16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами 17-23 градусов мороза, на юге Крыма 0-3 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Прикарпатье и в горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

"Заморозки в первой половине месяца - явление обычное", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Как сообщало РБК-Украина, обычно "бабье лето" в Украине наблюдается в начале - в середине октября. О "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов.

Напомним, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.

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