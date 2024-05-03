Якою буде погода на Великдень: детальний прогноз на вихідні в Україні

У Страсну суботу, як розповіла виданню Діденко, окремі дощі можуть пройти переважно у південній частині України, на заході.

"А ось саме на Великдень, в ніч буде без опадів в Україні. Вранці дощі пройдуть в Криму. А вдень, 5 травня, короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на півночі, на заході і крайньому півдні", - розповіла вона.

Що стосується температури повітря, то 5 травня буде досить комфортно в межах +18…+24 градусів.

"Можливо дещо свіжіше повітря буде на узбережжях морів, +17…+19 градусів", - попередила синоптик.

Детальний прогноз на вихідні в Україні

Зазначимо, що згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", 4 травня дощі ймовірні у Криму. На решті території України без опадів, але хмарно. Найхолодніше вночі буде на сході та південному сході та частково в центрі:

у межах +4...+2 (на крайній півночі, на Луганщині);

+3...+5 градусів - у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Сумській областях;

+4...+6 градусів - у Донецькій;

трохи тепліше - +6...+8 градусів в Дніпропетровській та Кіровоградській областях з частковим переходом на центр;

+7...+9 градусів переважно у західних і частково у центральних;

на решті території України в межах +10...+12 градусів.

Вдень температура повітря буде одноріднішою. Холодніше на півночі та сході, в межах +13...+15 градусів, на півдні та в центрі +18...+20 градусів, а найтепліше - на заході +23..+25.

Прогноз погоди в Україні на 4 травня (meteo.gov.ua)

У неділю, на Великдень, 5 травня, в Україні місцями вночі буде ще холодніше, ніж на день раніше. Наприклад, на крайньому сході, в Луганській області, в межах +1..+3 градусів. Загалом картина вночі буде тією ж, на заході вночі найтепліше, до +12 градусів, як і вдень, максимально до +24. Навіть у Криму на Великдень удень буде холодніше, максимально до +19.

Щодо опадів, то 5 травня вони пройдуть місцями, причому з грозами. Дощі очікуються у Сумській, Чернігівській, Київській (у тому числі й у Києві), Житомирській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях.

Прогноз погоди в Україні на 5 травня (meteo.gov.ua)

Похолодання після Великодня

Самим теплим днем, враховуючи найближчу перспективу можна вважати сьогоднішній день, 3 травня. Бо, як розповіла Діденко, вже із 8 травня в багатьох областях України загалом похолоднішає. А у ніч на 9 та 10 травня на півночі, заході та в центральних областях навіть ймовірні заморозки.

Нагадаємо, що раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні і 4-5 травня. Явищу навіть встигли присвоїти жовтий рівень небезпеки. Враховуючи мінливість погоди, не виключено, що нічні "плюси", особливо на сході, можуть у ці дні все ж таки докотитися і до невеликих "мінусів", ймовірніше на поверхні грунту.