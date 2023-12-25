Несподівано потеплішає до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

"Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів", - інформують в повідомленні.

Завтра очікується західний, південно-західний вітер до 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

"Температура вночі +1+6, вдень +6+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 тепла", - підсумували в "Укргідрометцентрі".

Фото: погода на території Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)