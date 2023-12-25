UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Несподівано потеплішає до +14: прогноз погоди в Україні на завтра

Фото: +14 з дощами - прогноз погоди в Україні 26 грудня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ на деяких територіях північної частини країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Вночі у східних та більшості центральних областей невеликий, вдень у північній та північно-східній частинах помірний дощ, на решті території без істотних опадів", - інформують в повідомленні. 

Завтра очікується західний, південно-західний вітер до 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с.

"Температура вночі +1+6, вдень +6+11, на Прикарпатті та півдні країни до +14, у східних та північно-східних областях +3+8 тепла", - підсумували в "Укргідрометцентрі".

Фото: погода на території Україні 26 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Рекордно тепла погода в Європі

Зауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.

Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.

Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні