Неожиданно потеплеет до +14: прогноз погоды в Украине на завтра

"Ночью в восточных и большинстве центральных областей небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков", - информируют в сообщении.

В субботу ожидается западный, юго-западный ветер до 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

"Температура ночью +1+6, днем +6+11, в Прикарпатье и юге страны до +14, в восточных и северо-восточных областях +3+8 тепла", - подытожили в "Укргидрометцентре".

Фото: погода на территории Украины 26 декабря (facebook.com/UkrHMC)