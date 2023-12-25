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Неожиданно потеплеет до +14: прогноз погоды в Украине на завтра

Фото: + 14 с дождями - прогноз погоды в Украине 26 декабря (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра погода в Украине будет облачной, местами с прояснениями. Синоптики прогнозируют умеренный дождь на некоторых территориях северной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Ночью в восточных и большинстве центральных областей небольшой, днем в северной и северо-восточной части умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков", - информируют в сообщении.

В субботу ожидается западный, юго-западный ветер до 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

"Температура ночью +1+6, днем +6+11, в Прикарпатье и юге страны до +14, в восточных и северо-восточных областях +3+8 тепла", - подытожили в "Укргидрометцентре".

Фото: погода на территории Украины 26 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Рекордно теплая погода в Европе

Заметим, что на смену холодным фронтам в Украину в середине декабря пришел теплый циклон. В результате после долгосрочных морозов, которые начались еще в конце ноября, украинцев почти каждый день ждала теплая, иногда солнечная погода с небольшими осадками.

Как отмечают климатические эксперты ООН, последние восемь лет являются самыми теплыми в истории наблюдений за климатом.

В то же время за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.

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Погода в Украине