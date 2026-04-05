Якою буде погода в Україні сьогодні та де потеплішає до +19: прогноз синоптиків

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 11-16°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 19°; в Карпатах 9-14°.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 11-16°, у Києві 13-15°.