Якою буде погода в січні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць 2023 року

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28-62 мм, в гірських районах Закарпаття та Криму 77-79 мм, що в межах норми (80-120%).

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря складає 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури - 23-37 градусів морозу, в окремих районах Харківської, Дніпропетровської, Київської, Сумської областей та в Карпатах 38-39,9 градусів морозу, Черкаської та Луганської областей 40-41,9 градусів, на узбережжі Криму місцями 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури 10-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів тепла, у Чернігівській, Сумській областях та на високогір᾿ї Карпат місцями 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів - 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, на високогір᾿ї Карпат та Криму до 125 мм.